استشاري عظام يحذر من جلسة ” التربيعة ” ويكشف أضرارها

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 05:55 مساءً - خرج الدكتور ” محمد الصحن ” بتصريحات خلال لقائه ببرنامج ” فيتامين وتمرين ” على القناة السعودية الأولى حذر فيها من الجلوس على وضع ” التربيعة ” لفترات طويلة وأن ذلك يتسبب في العديد من الأضرار على الركبة والمفاصل .

حيث أوضح أن هذه الوضعية من الجلوس لفترة طويلة تسبب ضغطا على مفصل الركبة وتؤثر على أوتارها الخلفية والأعصاب .. وإنه مع مرور الزمن ستسبب آلاما مزعجة تجعل من الوقوف والقيام امرا صعبا ولابد من تغيير وضعية الجلوس باستمرار .

وأشار إلى أن الجلوس على وضعية التربيعة وثني الركبة لفترات قصيرة لا ضرر منهاحيث إنها لا تؤثر كثيرا اذا كانت لاتتجاوز مدة ربع ساعة .

وعن تأثير زيادة الوزن على خشونة الركبة أوضح بأن كل كيلوا واحد يوازي ضغط 4 كيلو على الركبة .. ناصحا المرضى الذين يشكون من الآلام شديدة وخشونة بالركب بالصلاة على الكرسي لفترة أسبوعيين الى 4 أسابيع وعدم الجلوس على الأرض .

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كما نصح ايضا في حالة زيادة الآلام واستخدام الحبوب والإبر المسكنة التي تخفف الآلام ولكن لا تقضي عليها إلى اللجوء للعمليات مثل عملية تغيير مفصل الركبة وهي عمليات مستمرة وتجري بإتقان ويمكن للمرضى القيام والتحرك في اليوم الثاني من العملية .