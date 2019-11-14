حمادة هلال يكشف حقيقة زواجه بالسر.. وهل رزق بطفلة ؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 05:55 مساءً - نشر الفنان المصري ​حمادة هلال​ صورة له وهو يحمل فتاة صغيرة بين يديه، وروى عن تعرضه لموقف ‏غريب بسببها.

فبعد ان انتشرت هذه الصورة في السابق وقال البعض انها ابنته، فظنت زوجته واولاده انه متزوج بالسر، علق: “بسم الله مشاء الله على ‏جمال البنوته القمر دي، وطبعا مش ولد زي ما الناس فاكره وكاتبه في الاخبار انه ابني بس ربنا يحفظها ‏ويخليها لاهلها هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ‏ومخلف من وراهم”.‏

وتابع: ” بس طبعاً ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوته الجميله دي وبرجع اقول تاني لكل المواقع دي ‏مش بنتي”.‏