سلمى رشيد تجهز لألبوم غنائي باللهجة المصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والمطربة المغربية سلمى رشيد، عن تفاصيل أول ألبوم غنائي باللهجة المصرية لها وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “CBC”.

وقالت سلمى، إنَّها ستطرح أغنية مصرية “سينجل” وستصورها “فيديو كليب”، مشيرة إلى أنَّها ستنتج لنفسها الأغنية ولن تستعين بأي شركة.

وعن ثقافتها الموسيقية، ذكرت “سلمى” أنَّ أول أغنية حفظتها في حياتها كانت أغنية “إنت عمري” لكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أنَّ بدايتها في الغناء كانت في برنامج المسابقات “آراب أيدول”.

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وعلى جانب أخر، هنأت الفنانة المغربية سلمى رشيد محبيها، مؤخرا، بذكرى المولد النبوي الشريف، وفاجأت الفانز بنشر صورة جديدة لمولودها «ينيس».

نجمة Arab Idol نشرت صورة لـ«ينيس»، ظهر فيها مرتدياً الجابادور، وهو زي تراثي مغربي، في الوقت الذي حرصت فيه على ظهار جزء جانبي فقط من وجه الرضيع، معلقة على الصورة: «ينيس بالجابادور.. كل عام وانتم بالف خير»، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها، معربين عن اعجابهم بزي مولودها.

يُذكر أن سلمى رشيد التي وضعت مولودها الأول منذ شهر، كانت قد احتفلت بخطبتها يوم 26 ديسمبر عام 2016، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، ولم تكشف عن هوية عريسها وقتها، كما أنها احتفلت بزفافها في سرية تامة بعيدا عن الصحافة والإعلام.