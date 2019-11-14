ديمي لوفاتو تعيش قصة حب جديدة.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت النجمة والمطربة الأمريكية ديمي لوفاتو، لكل محبيها عن أنها تعيش قصة حب جديدة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستجرام” .
وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، قد نشرت صورة بطريقة الـ ” selfie mirror ” مع صديقها الجديد عارض الأزياء أوستن ويلسون وهو يقبل لوفاتو، وكان السبب الحقيقي وراء نشرها لهذه الصورة هو لتأكيد علاقتهما، واكتفت ديمي بوضع قلب بجانب الصورة.
وكانت صورة النجمة العالمية التي جمعتها بأوستن ويلسون، قد حصدت أكثر من 985 ألف likes خلال 3 ساعات فقط من نشرها.
وعلى جانب أخر، ارادت النجمة العالمية أن تقدم خلاصة تجاربها في الحياة على هيئة نصائح للشباب، حيث مرت النجمة الأمريكية بالكثيرمن الاحداث الصعبة والمؤلمة على مدار العام الماضي.
ورأت النجمة العالمية أنها بدلا من أن تبكي وتشعر بالخسارة علي حياتها الخاصة والمهنية، كشفت النجمة الشابة أنها فخورة بتجاربها الصعبة والعقبات التي ظهرت بطريقها، والتي استطاعت أن تتغلب عليها بنجاح كبير.
وحضرت ديمي لوفاتو، مؤخرا، في مؤتمر قمة المراهقين “Teen Vogue Summit” والذي أقيم في لوس أنجلوس، وكشفت، عن تجربتها الخاصة، وقدمت رسالة إيجابية وملهمة للشباب، حيث تعد هذه أول مقابلة مطولة مع النجمة الشهيرة منذ أن تعرض حياتها للخطر بسبب تناولها جرعة زائدة من المخدرات في صيف العام الماضي.
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