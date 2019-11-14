بعد إصابته بالبهاق.. رامى جمال يقدم دويتو غنائي مع زوجته المطربة المعتزلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المطرب والفنان المصري رامى جمال، التعاون مع الشاعر الغنائى أحمد المالكى، في دويتو غنائى جديد يقدمه مع زوجته المطربة المعتزلة ناريمان، يحمل عنوان “نرجع إيه”، وهى من ألحان رامي جمال، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة.

وعلى جانب أخر، توجه رامى جمال بالشكر لكل من دعمه فى أزمته الأخيرة منذ إعلانه إصابته بمرض البهاق، مؤكدًا أن كلام الداعمين حسّن الصورة المظلمة فى عينيه وأصبح أكثر تفاؤلا .

آخر ألبومات، رامي جمال كانت تحمل عنوان “ليالينا”، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنهم “بحأول أنساكى” و”راح لحاله” و”مفيش منها” و”هخونك” و”النظرة الأولى” وغيرها وتعأون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

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والجدير بالذكر أن آخر كليبات رامي جمال كانت أغنية “البرد” التى حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التى صورها رامى جمال على طريقة ألفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا فى لندن، وهى “مافيش منها”.

وعلى جانب أخر، كشفت ناريمان، زوجة الفنان رامي جمال، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير ديو جديد مع زوجها وذلك بعد اعتزال دام لسنوات منذ زواجها منه.

وقالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتاتا”، إن رامي هو من عرض عليها مشاركته في الديو معه، ولكن ذلك لا يعني عودتها للغناء رغم أنها لم تصدق كلامه في بداية الأمر.