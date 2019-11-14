أول تعليق لخطيبة هيثم أحمد زكي بعد رحيله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت إنجي سلامة، خطيبة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، عن صدمتها الكبيرة بعد رحيله، والذي وصفته بأنه اختبار كبير.

إنجي سلامة، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: «أنا بكتب الكلام ده و أنا مش قادرة اكتب حاجة بس قلت ممكن يكون فيه أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم وأنا بفكر نفسي قبلكم والله كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس انه اختبار كبير أوي و صعب”.

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وتابعت في رسالتها الحزينة”: “أنا كلي لله ورجعاله علشان الواحد يفتكر انه في الأخر ملوش غير ربنا و كلنا في الأخر رجعنا له مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص أو أشياء”.

وأضافت: “يا ريت كلنا نعمل حساب اليوم ده و نبتدي نتعرف على ربنا بأسمائه وصفاته وجماله علشان يوم لما يجلنا اليوم ده يبقى اسعد أيام حياتنا أي حد أتغير بسبب هيثم أو أثر فيه يا ريت ياخد نيه إن أي عمل خير بيعمله أو تغيير يكون في ميزان حسنات هيثم وأدعوله دايما ويا رب يجمعنا بكل أحبابنا في الفردوس الأعلى بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب”.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 7 نوفمبر، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة لدموية عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.