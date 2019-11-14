يسرا خلال تكريمها في أمريكا: قلبي يكاد يتوقف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كُرمت الفنانة المصرية يسرا، من قبل جمعية أمريكا للإعلام الخارجي (AAM) في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن.

يسرا، نشرت فيديو لخطابها الذي ألقته باللغة الإنجليزية على هامش تكريمها بجائزة إنجاز الحياة الفخرية، قالت فيه: “يا إلهي سوف أصاب بنوبة قلبية.. شيء عظيم أن أحظى بأصدقاء رائعين وباستقبال حاشد وأناس رائعين مثلكم.. شكرا جزيلا لهذا الشرف العظيم”.

وأضافت: “هذه قوة الفنون.. هكذا نتواصل حتى لو لم نكن نتقابل أو نتحدث نحن نحب ونحترم بعضنا البعض، هكذا نتواصل من القلب”.

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وتابعت: “كيف أوجه الشكر لكل شخص هنا تحدث عني، انتم تعنون الكثير لي.. أريد أن أخبركم بكل صراحة عن سحر الفن الذي بإمكانه تغيير أمم بأكملها ويجعل الأشخاص يتواصلون مع بعضهم البعض، وهو اللغة التي يفهمها الكثيرون ولا تحكمها الحدود الجغرافية.. إما أن تحبها أو لا إما أن تؤمن بها أو لا”.

واستطردت: “لا أستطيع شكركم بما يكفي لهذة اللحظة العظيمة من حياتي تلك اللحظة الرائعة والثمينة، لدي كلمات ولكنني لن أقرأها لأنني أود أن أقول أشياء أخرى، أود أن أعلن دعمي لجمعية أمريكا للإعلام الخارجي التي تحاول توحيد العالم بأكمله وهي بحاجة لدعمنا لأنها تبذل جهودا عظيمة لجعلنا بشر من جديد لأننا في بعض الأحيان ننسى إنسانيتنا شكرا لكم”.

ويأتي تكريم AAM ليسرا باعتبار أن مسارها المهني يمنح الأمريكيين نموذجاً مختصراً لتاريخ صناعة الترفيه فى مصر. ودور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعي، وصداها المستدام في العالم العربي والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي.