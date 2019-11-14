اعتذار محمد عساف وحلا الترك عن الغناء في موسم الرياض

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت شركة “بلاتينوم ريكوردز” عن اعتذار النجمين محمد عساف وحلا الترك عن إحياء حفلهما، الذي كان من المقرر إقامته في “ونتر وندرلاند” في الرياض، يوم الجمعة 15 نوفمبر، لذا تم تأجيل الحفل.
الشركة قالت في بيان لها: “نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا اعتذر كل من الفنان محمد عساف والفنانة حلا الترك عن إحياء حفل ونتر وندرلاند في مدينة الرياض”.
وأضافت: “لذا فقد تقرر تأجيل موعد الحفل، كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فيرجن ميغا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة وسيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد”.
وقد أثار إعلان اعتذار محمد عساف وحلا الترك عن الحفل وتأجيله، ضجة كبيرة بين الجمهور، حيث لم يتم الكشف عن أسباب اعتذارهما وتأجيل الحفل.
يذكر أن الفنان الفلسطيني محمد عساف كان قد أطلق مخرا أغنية جديدة تحمل اسم «كرمالك» وهى تتر مسلسل «عروس بيروت»، الذي يشارك في بطولته الفنان التونسى ظافر العابدين، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.
وتدور أحداث العمل حول قصة حب تجمع بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص، لكنها مليئة بالمشكلات بسبب رفض والدة ظافر الارتباط بكارمن لعدة أسباب أبرزها أنها عازفة في ملهى ليلى.
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