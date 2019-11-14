“إنستجرام” ينافس “تيك توك” بخدمة جديدة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ تطبيق “إنستجرام” في اختبار ميزة جديدة لدى المستخدمين في البرازيل، سيكون من خلالها قادرًا على منافسة تطبيق “تيك توك”.

التحديث الجديد سيطلق عليه اسم Reels وسيتمكن المستخدم من خلاله تسجيل مقاطع فيديو صغيرة مدتها 15 ثانية، والتحكم في سرعتها وإضافة الموسيقى وبعض المؤثرات الصوتية إليها. ويمكن لمستخدم هذه الميزة مشاركة مقاطع الفيديو عبر “قصصهم”، أو إرسالها لأصدقائهم مباشرة. Advertisements ويرى خبراء أن “إنستجرام” يحاول من خلال هذه الميزة، جذب الأنظار إليه وتحويل انتباه المستخدمين من “تيك توك”. وقال مدير إدارة المنتج في “إنستجرام”، روبي شتاين: “فكرة مشاركة الفيديو مع الموسيقى فكرة عالمية، والجميع مهتمون باستخدامها، لذلك نحن نركز على كيفية جعل هذا التجربة فريدة بالنسبة لنا”.

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