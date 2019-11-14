اليوتيوبر الشهير “توان” في زيارة إلى المغرب – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: تواجد اليوتيوبر الشهير “توان” في المغرب ونشر صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” أثناء جولته السياحية في الصحراء المغربية، أشاد من خلالها إلى جمال المواقع التي زارها.

وكتب “توان” في تعليقه على الصور: “إذا كنتم تسألون أين أكون.. فأنا في أرض المغرب الجميلة للأيام القليلة القادمة..”

ورفع توان العلم المغربي في احدى صوره بالصحراء معلقا: “شكر كبير للمملكة المغربية على حفاوة الاستقبال، يا له من بلد جميل ! لا يمكنك الانتظار للعودة إليه”.

ويشتهر اليوتيوبر الهولندي بفيديوهاته الكوميدية على منصات التواصل الاجتماعي كما يعرف بحبه للأشياء التي يروج لها فهو لا يعتمد على عنصر الربح أو المتاجرة بالمحتوى. وينطلق “توان” أولا من قناعاته بالماركات والأماكن قبل الترويج لها وهو ما يجعل من فيديوهاته ذات نسب متابعة عالية.

ولا يكتفي “توان” بعمله في مجال التسويق الالكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي فهو إلى جانب ذلك رياضي ومودل وبدأ منذ فترة في خوض مجال التمثيل.