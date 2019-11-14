جاستين بيبر بطل أسطوري في هذا الفيلم الكرتوني – صورة

متابعة بتجـــــــــــرد: يشارك النجم العالمي جاستين بيبر في فيلم الرسوم المتحركة “كيوبيد”، حيث يقدّم صوت آلهة الحب.

ويعتبر هذا أول عمل يعتمد على الأساطير اليونانية والرومانية ولا يزال في المراحل الأولى من الإنتاج.

وأعلن جاستين بيبر عن خوضه لهذه التجربة الجديدة في مسيرته الفنية، حيث نشر عبر حسابه على موقع “إنستجرام” صورة للشخصية التي سيقدّمها بصوته في الفيلم.

يروي الفيلم قصة تمثال كيوبيد وسايكي، الذي يعد تجسيدًا لأسطورة “كيوبيد” إله الحب والرغبة عند الرومان، و”سايكي” رمز الروح، في انتظار اختيار الممثلة التي ستؤّدي دورها.

وكان جاستين منذ فترة قد أعلن عن فترة صعبة من حياته أساء من خلالها للكثيرين بسبب معاناته مع الشهرة منذ الصغر.