الأمير هاري وميغان ماركل يخالفان مجددًا البروتوكول الملكي

متابعة بتجــــــــــرد: تحدّثت تقارير صحافيّة فرنسية عن أن الأمير هاري وميغان ماركل اتّخذا قراراً جديدًا يُخالف البروتوكولات الملكيّة في جدل جديد يُثيره الثنائي منذ زواجهما.
وأشار موقع “Gala” إلى أنّهما قرّرا السفر إلى كاليفورنيا من أجل الاحتفال بأعياد نهاية العام مع والدة ميغان والمكوث لمدة 6 أسابيع هناك.
وقد أشارت معلومات أنّ قصر باكنغهام أكّد هذا الأمر دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى عن الوجهة التي سيقصدها الثنائي ما أثار جدلاً كبيراً.
يُذكر أنّ ميغان كانت قد تلقت لحملات من التضامن بعد إعلانها عن معاناتها من الوحدة إثر حالات التنمر الكثيرة التي تصادفها على وسائل التواصل.
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