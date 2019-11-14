محمد عساف يعتذر عن حفله في “موسم الرياض” بسبب العدوان على غزة

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم الفلسطيني محمد عساف عن إلغاء حفله ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، والذي كان من المقرر أن يحييه يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأصدر عساف بيانًا رسميًا عبر حسابه على “إنستجرام”، اعتذر من خلاله عن إحياء الحفل حزنًا على الأوضاع الراهنة في مدينة غزة الفلسطينية ووقوع عدد كبير من الشهداء جراء الإعتداء الصهيوني الغاشم، فكتب: “جمهوري في السعودية اعتذر عن تأجيل الحفل بسبب العدوان على اهلنا في غزة شاكراً تفهمكم”.
هذا وأعلنت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية أيضًا تأجيل الحفل وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.
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