هديل أنور من السودان تتوج بلقب الموسم الرابع من “تحدي القراءة العربي”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد سبعة أسابيع من التحديات الحماسية بين الطلاب والطالبات، وتنافس 5 مشتركين على الفوز في الحلقة الختامية، أُعلن أمس في حفل ضخم تحت رعاية وحضور صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قاعة دار الأوبرا في دبي، عن فوز هديل أنور من السودان باللقب ضمن “تحدي القراءة العربي” في دورته الرابعة، وهي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم والذي يُعرض على MBC1 وMBC5.

وقد تنافس في الحلقة الأخيرة كل من هديل أنور، وجمانة المالكي، وفاطمة الزهراء أخيار، وآية بوتريعة، وعبد العزيز الخالدي. أما لقب المدرسة المتميزة للعام 2019، فحصلت عليه مدرسة الإمام النووي في السعودية، فيما فازت أميرة محمد نجيب من مصر، بلقب المشرف المتميز للعام 2019.

الجدير بالذكر أن هديل أنور الزبير عبد الرحمن، ابنة الثلاثة عشر ربيعاً، تتطلع لأن تصبح طبيبة، وغايتها القصوى في الحياة تسخير إمكانياتها العلمية والمعرفية لمساعدة المحتاجين والمساهمة في الأعمال الخيرية سفيرةً للنوايا الحسنة. قرأت الكثير من الكتب مثل “عالم الخيل والفروسية” و”الخيميائي” و”التفكير الإيجابي” و”كوكب قوقل”، والمفضل لديها كتاب “لا تحزن”. أما كاتبها الأثير الطيّب صالح، وشخصيتها المفضلة التي قرأت عنها في الكتب هي سلمى في كتاب “سلمى” للراحل غازي القصيبي، وأمنيتها زيارة بريطانيا لتتابع دراستها الأكاديمية في جامعاتها. وأكثر ما ترك أثراً عميقاً في حياتها فوزها بتحدي القراءة العربي على مستوى بلدها.

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تُعرض الحلقة الختامية من “تحدي القراءة العربي” كاملة على MBC1، الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تُعرض الحلقة الختامية من “تحدي القراءة العربي” كاملة علىMBC5 ، الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة 06:30 مساءً بتوقيت الرباط.