سكارليت جوهانسن وجنيفر لوبيز تنضمان للمائدة المستديرة لنجمات هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت مجلة "هوليوود ربورتر" الشهيرة غلاف عددها الجديد المقرر صدوره ديسمبر المقبل، أعلنت من خلاله نجمات هوليوود اللائي وقع عليهن الاختيار ليصبحن عضوات لقائمة المجلة السنوية المسمى بـ"عضوات المائدة المستديرة" من نجمات هوليوود.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" غلاف العدد الجديد من المجلة، الذي كشف عن أن "هوليوود ريبورت" اختارت ضمن قائمتها من عضوات المائدة المستديرة، 6 فنانات من كبار نجمات هوليوود في الوقت الجاري.

وكشف الغلاف عن أن "عضوات المائدة المستديرة" من نجمات هوليوود، لها العام هن النجمة جينفر لوبيز، والنجمة سكارليت جوهانسن والنجمة لورا ديرن، والنجمة القديرة رينيه زيلويجر، والنجمة السمراء لوبيتا نيونجو، والفنانة الصينية الصاعدة بقوة أكوافينا.

Advertisements





وأفادت صحيفة ديلي ميل بأن العدد تضمن حوار أجرته مجلة "هوليوود ريبورتر" مع كل واحدة من هؤلاء النجمات، وتطرق به الحديث حول حياتهن الفنية وأكثر مخاوفهن من المستقبل ومن كونهن نجمات على مستوى عالمي.

يذكر أن كل فنانة من بين هؤلاء النجمات، طرح لها عملا سينمائيا مميزة أو أكثر على مدار عام 2019، فطرح للنجمة رينيه زيلويجر فيلم بعنوان Judy، وطرح لسكارليت جوهانسن 3 أفلام جديدة أبرزها Avengers : Endgame، والنجمة جينفر لوبيز طرح لها فيلم بعنوان Hustlers.