سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم الخميس، مجددا في تعاملات السوق السوداء بالسودان بنحو 0.5% مسجلا 80.5 جنيه، في حين استقر السعر في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

وتأتي الزيادة الأخيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، لتؤكد حالة عدم الاستقرار التي تشهدها العملة المحلية في تعاملات الأسواق الموازية غير الرسمية.

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وكانت العملة السودانية تتذبذب خلال الأشهر الماضية نتيجة التفاؤل والتشاؤم بالمسار السياسي للبلاد، في أعقاب انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، لكن تصريحات حكومية أطلقها وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي نهاية الأسبوع الماضي تسببت في حالة قلق أكبر بشأن الجنيه.

وحذر البدوي، الأربعاء الماضي، من "انهيار اقتصادي وشيك" وحرب تشنها "الثورة المضادة" لفرض حالة من شح العملات الصعبة بالسوق المحلية.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، فقد تغيرت أسعارها أيضا مقارنة بمستويات أمس الأربعاء في البنوك السودانية، حيث ارتفع سعر اليورو في بنك أم درمان إلى 49.65 جنيه سوداني للشراء و49.90 جنيه للبيع، وفي بنك الخليج 49.65 جنيه للشراء 49.85 للبيع، وفي البنك السعودي السوداني 49.65 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية الأكثر تداولا فقد شهدت استقرارا في البنوك السودانية، كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة.

وسجل الريال السعودي 12 جنيها للشراء و12.06 جنيه للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 147.20 جنيه للشراء و147.93 جنيه للبيع.