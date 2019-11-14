بطلة تحدي القراءة العربي تقدم نصيحة للشباب عبر "العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توَّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطالبة السودانية هديل أنور، الأربعاء، بطلةً للموسم الرابع من تحدي القراءة العربي في دبي.



وأعربت هديل من خلال "العين الإخبارية" عن سعادتها الغامرة بهذا الفوز الذي حقق، حسب تعبيرها، آمال الكثير من السودانيين في هذا المحفل المهم، مؤكدة أنَّ راية اللغة العربية رُفِعت من خلال تحدي القراءة العربي.

وأكدت أنَّ تحدي القراءة العربي جمع الدول العربية تحت سقف واحد في دبي، ناصحة الشباب العربي بالتسلح بالعلم والمعرفة، قائلة: "مَن يتعلَّم القراءة يعيش حراً للأبد".

‫ويهدف التحدي إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم وتوسع مداركهم.

‫‫وشهدت التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي للموسم الرابع منافسات بين 5 أبطال وهم: جمانة المالكي من السعودية، وعبدالعزيز الخالدي من الكويت، وفاطمة الزهراء أخيار من المغرب، وآية بوتريعة من تونس، وهديل أنور من السودان.