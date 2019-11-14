إجراءٌ طارئ قد يحدث في "ذا فويس" بسبب مظاهرات لبنان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن القائمين على برنامج المواهب "ذا فويس" يتجهون لإجراء تغييرات نظرًا للظروف السائدة في لبنان، وتحديدًا في الحلقات الأخيرة من البرنامج.

وتنطلق السبت المقبل مرحلة العروض المباشرة بين فرق أعضاء لجنة التحكيم، سميرة سعيد، أحلام، وراغب علامة ومحمد حماقي الذي يشهد العرض النهائي الأول بين المتسابقين بعد انتهاء حلقات المواجهة في الحلقة السابقة وسط ترقب الجمهور.

وتشمل التغييرات المفاجئة التي من المتوقع أن تطرأ على البرنامج إلغاء فكرة التصويت على المواهب المُشاركة في الحلقات النهائية من الموسم الحالي، والتوجه إلى اعتماد قرارات لجنة التحكيم نحو المتسابقين، لكن الأمر لم يتم حسمه لغاية الآن.

وبما أن البرنامج يصوّر في استديوهات mbc في بيروت، فإنّ الموسم الحالي من "ذا فويس" يتزامن مع التظاهرات التي تعمّ لبنان، وكان القائمون على البرنامج ينوون في البداية نقل الحلقات المباشرة، وكان المرجح أن تكون في أبو ظبي، إلا أن ضيق الوقت لم يُسعفهم، ومن المتوقع أن تكون أول حلقة مباشرة مسجلة مع البحث لاحقًا بشأن الحلقات المتلاحقة التي سيتم تصويرها بناء على التطورات.

وتأهل المشاركون شرف أحمد، ومهدي عياشي، ونهى رحيم، ضمن فريق راغب علامة، وماهر سامي، وعمر العطاس من فريق سميرة، ويواصل النجمان علي الشريفي ونورهان المرشدي مع فريق أحلام، بينما بقي بهاء خليل ووئام رضوان مع فريق محمد حماقي.

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ومع وضوح الملامح النهائية للفرق التي ستتحدّى بعضها في العروض المباشرة، يتنافس اعتبارًا من الأسبوع المقبل 24 مشتركًا، إذ يخوضون امتحان الغناء المباشر أمام لجنة التحكيم، وصولاً إلى تتويج مشترك واحد فقط بينهم باللقب في الحلقة الختامية.

وفي سياق آخر ضمن برامج المواهب، فقد ذكرت مصادر إعلامية أن موعد بدء ذا فويس كيدز الخاص بالأطفال سيكون بعد 4 أشهر وتحديدًا في شهر فبراير 2020، بعدما أنهى فريق لجنة التحكيم الخاصة بالموسم الجديد عاصي الحلاني، ونانسي عجرم، ومحمد حماقي، تصوير حلقات الأداء استعدادًا لعرض البرنامج.

يُذكر أنّ عرض كواليس برنامج "ذا فويس" يستمر ضمن حلقات خاصة في سهرة كل خميس، وهي تتضمن جولة في تحضيرات المشتركين إلى المواجهات في ما بينهم، كما تصوّرهم في لحظاتهم العفوية.