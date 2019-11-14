أسما شريف منير تنفجر بوجه متابعيها وتتهمهم بالتنمر.. هكذا ردّوا عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشبت مشادة كلامية بين الإعلامية أسما شريف منير ومتابعيها على السوشال ميديا بسبب اتهامها لهم بالتنمر عليها؛ ما دفع عددًا كبيرًا منهم لإلغاء متابعتها.

ونشرت أسما عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" صورة لها علقت عليها: "مش عاجبك وبتكرهني اعملوا أن فولو، ولا هو لازقة وخلاص.. لا بحبه ولا اقدر على بعده؟".

وأضافت: "اللي بيكرهني يمشي وميضايقش نفسه، ولا أقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات.. أنا حتى مش همسح الكومنتس البشعة بتاعتكم".

كما نشرت صورة جديدة لها بعنوان لا للتنمر انهض وتحدث بقوة، لكن التعليقات جاءت بالهجوم الشديد عليها، وهددها البعض بعمل بلوك لاستفزازها لهم.

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وجاءت تعليقات متابعيها: "تنمر ايه اللي بتتكلمي عنه هما الناس فجأة كده هاجموكي وسبوكي وقالولك كلام ضايقك لوحدهم ولا عشان إنتي غلطتي في عااالم وشيخ كبير ربنا يرحمه متلوميش حد على رد فعل أنت الي بدأتيه وزي ما أنتي عطيتي نفسك الحق إنك تشتمي وتهيني غيرك فأعتقد حضرتك متقدريش تمنعي الناس من إنهم يمارسوا الحق ده كمان زي ما انتي عملتي"، و"صراحة وحق الله أنتي تستاهلي بلوك، ده مش تنمر بس لكل فعل رد فعل أنتي غلطتي غلطه ماكنتش متوقعها منك".

وزادت التعليقات: "أنتِ صدقتي نفسك!!! تنمر إيه، المفروض تقولي لا للتطاول على العلماء اللي معندكيش ذرة من علمهم، لا للتبجح مثلًا، يا ريتك كنتي سكتي شوية بدل مانتي جايبة الكلام لنفسك، و"أي تنمر اللي بتتكلمي فيه إنتى بتقدمي برامج وبتنتقدي عالم وإنتي أساسًا ماعندكيش إلمام بالدين بالمرة وبتقولي تنمر؟".

وكانت أسما شريف منير، التي تشارك والدها تقديم البرنامج التلفزيوني "أنا وبنتي" قد أثارت ضجة واسعة بعد أن شنت هجومًا لاذعًا على الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، قائلة إنها صُدمت من آرائه.

وتعرضت لهجوم من متابعيها بعد منشورها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، قالت من خلاله: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مُدعين ويا مُتشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد مُعتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".