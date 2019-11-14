Correspondent Arabstoday‏ 2:46 م (قبل ساعة واحدة) احمد، احمد، هدير، رحاب، دينا، اسراء، بسمه، نهله، مشيرة، محمد، أنا، أستاذ ---------- Forwarded message --------- From: Eman Ali Date: Thu, 14 Nov 2019 at 13:54 ‪Subject: Fwd: [

أكدت الفنانة هبة مجدي أن "الملك لير" عمل مسرحي راقٍ، وأنها محظوظة بالمشاركة فيه، تعلمت من خلاله تحسين مخارج الحروف.

وقالت هبة، إن الملك لير من أهم روايات وليام شكسبير، وتجسيد الممثل الكبير يحيى الفخراني لها يزيدها قيمة، مشيرة إلى أنها محظوظة باختيارها لهذا العمل المسرحي الراقي مع زملائها المتميزين.

وعبرت عن سعادتها بالوقوف أمام النجم يحيي الفخراني في المسرحية، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة على المشاركة في العمل لعشقها الكبير للمسرح وحرصها على تقديم أعمال هادفة تمتع الجمهور.

وأضافت أن مسرحية "الملك لير" أفادتها كثيرًا في تحسين مخارج الحروف لديها.. معربة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققت المسرحية في السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسرحية في القاهرة يوم 22 نوفمبر الجاري على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس ؛ وذلك بعد جولة استمرت طيلة الأسابيع الماضية.

ويعود فريق العمل إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء عروض المسرحية في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم عرض المسرحية في السعودية.

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وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

ويشارك في بطولة "الملك لير" يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ومجدي كامل، ونضال الشافعي، وأحمد فؤاد سليم، وأيمن الشيوي، وإخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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