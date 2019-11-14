نجل أصالة يحسم الجدل حول طلاق والدته من طارق العريان

نشر خالد أيمن الذهبي، ابن الفنانة السورية أصالة نصري، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع والدته، التي أمسكت بيد زوجها المخرج طارق العريان في أول ظهور لهما بعد شائعات الطلاق التي لاحقتهما بقوة خلال الفترة الأخيرة.

وكتب خالد الذهبي (ابن أصالة)، تعليقًا مطولًا بالإنجليزية على الصورة وجهها لبعض الأشخاص الذي وصفهم بـ ذوي الأحلام الفارغة، في إشارة منه إلى مرددي شائعات طلاق والدته وطارق العريان.

يذكر أن أصالة كانت أصدرت بيانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

ولكن لم يصدق غالبية محبي أصالة ما قالته، مؤكدين أنها تحاول حفظ ماء الوجه، خاصة أنه تسربت أنباء حول زواج طارق العريان من إحدى الفنانات وسفره معها للخارج.

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