سامي يوسف يُطلِق جديده Light Upon Light

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أثمر التعاون الجديد بين المنشد وكاتب الأغاني البريطاني من أصل أذربيجاني سامي يوسف وإيه. آر. الرحمن الموسيقار والملحن الأشهر في الهند والحائز على جائزة "غرامي" إنتاج الأغنية الغنائية التعبدية المنفردة بعنوان Light Upon Light، والتي تم إطلاقها بمناسبة عيد المولد النبوي.
ولقد نشر إيه. آر. الرحمن رابط الأغنية عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، وأرفقها بتعليقٍ جاء فيه: "في هذا اليوم الميمون للإحتفال بالصداقة والسلام، نقدّم إليكم هذه الأغنية بالتعاون مع سامي يوسف.
ولقد عبّر "يوسف عن سعادته بإطلاق الأغنية الجديدة الذي وصفها بالرائعة عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "هي أغنية حب للرسول المبارك. نحن نعيش في أوقات مضطربة، وظلام الكراهية بجميع أشكاله القبيحة يطغى علينا. بالنسبة لي، هذه الأغنية تدور حول اللطف والجمال والرحمة. إنها نتعلق بالنور الذي يبدد الظلام. إنه الضوء الذي نحتاجه لرؤية طريقنا للأمام. إنه نور النبي محمد الذي يضيء الكثير من المصابيح. أتمنى للجميع عيد مولد نبوي مبارك!
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