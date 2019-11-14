سامي يوسف يُطلِق جديده Light Upon Light









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أثمر التعاون الجديد بين المنشد وكاتب الأغاني البريطاني من أصل أذربيجاني سامي يوسف وإيه. آر. الرحمن الموسيقار والملحن الأشهر في الهند والحائز على جائزة "غرامي" إنتاج الأغنية الغنائية التعبدية المنفردة بعنوان Light Upon Light، والتي تم إطلاقها بمناسبة عيد المولد النبوي.





ولقد نشر إيه. آر. الرحمن رابط الأغنية عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، وأرفقها بتعليقٍ جاء فيه: "في هذا اليوم الميمون للإحتفال بالصداقة والسلام، نقدّم إليكم هذه الأغنية بالتعاون مع سامي يوسف.