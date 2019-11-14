دبي على موعد قريب مع النجمة دوا ليبا









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُحيي نجمة موسيقى البوب دوا ليبا DUA LIPA حفلها الأول في دبي في وجهة ذا بوينت نخلة جميرا بتاريخ 15 نوفمبر. حيث ستُطل على الواجهة البحرية للمدينة بالتزامن مع إطلاق ألبومها الثاني.

والجدير ذكره أن العديد من النشاطات والفعاليات الترفيهية ستسبق حفل النجمة ​​الحائزة على جائزة "غرامي"، من ضمنها فنون الرسم على الوجه وعروض الرقص ابتداءً من الساعة 4 مساءً، إضافة للعرض الموسيقي المقرر في الساعة 7 مساءً. حيث سيقوم دي جي مارتن من راديو فيرجن، وكانغو اميريتس كلاب، وشارميلا دانس شو، وباوند روك بارتي من ديما فت وماستر جداي، بتقديم عروض مميزة للحاضرين ابتداءً من الساعة 7:30 مساءً، وذلك قبل انطلاق العرض الحي الذي تحييه دوا ليبا، والمقرر أن يبدأ على الساعة 9 مساءً.

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ويلي إطلالة "ليبا" عرض دي جي ام كي او بإطلاق أغنيات الفنانين كوين بري وتيمو هيجز. علماً أن النجمة العالمية تقدِّم بالشراكة مع لايف نايشن حفلها بأسعار تذاكر تبدأ من 250 درهم للدخول العام و350 درهم لمنصة المعجبين. ومبلغ 100 درهم قابلة للاسترداد في عدة مطاعم مختارة. مع الإشارة إلى أن دخول الأطفال دون سن الثالثة سيكون مجانياً. كما يتميز مكان الحفل بتوفير المرافق الضرورية لأصحاب الهمم.