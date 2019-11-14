شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى لـ"الخليج 365": موسم الرياض أحدث نقلة ثقافية فنية للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمد هنيدى، إن تجربته للمشاركة فى عروض فنية بالمملكة العربية السعودية قد بدأت منذ شهور فى موسم جدة وهذه أول تجربة لى فى السعودية، ثم شاركت فى فعاليات موسم الرياض الذى بدأ منتصف أكتوبر ويستمر حتى ديسمبر، بعرض مسرحية 3أيام فى الساحل، وسعدت بالمشاركة وتلقينا ردود فعل كبيرة من الجمهور السعودى المحب للثقافة والفنون بطبعه، وأكد هنيدى أن هناك احتفاء مميز بالفن المصرى ، لأن الجمهور السعودى عاشق للمسرح المصرى.

أضاف هنيدى،فى تصريحات خاصة لليوم السابع خلال تواجده بالرياض أن هذا ليس بجديد علي السعوديين فهو شعب السعودى متذوق للفن وكان حريصا على مشاهدة العروض المسرحية فى مصر ، لكن الجديد أن يحدث هذا على أرض المملكة العربية السعودية والفضل لرؤية الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى التى تهدف لانفتاح المملكة على العالم وهو ما قد بدأ يتحقق ونراه بالفعل ، والتخطيط الجدي المدروس من قبل المستشار تركى آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، واختيارهم الموفق لنوعية الفعاليات والمشاركين فيها من كل دول العالم .

أضاف هنيدى فى تصريحاىه، أن موسم الرياض من أكبر المواسم الترفيهية والفنية فى العالم ، ويقف وراءه عزيمة وإصرار على النجاح من جيش من الشباب المبدع وهيئة الترفيه التى أعدت إعدادا ناجحا لهذا الموسم ، ما أحدث نقلة كبيرة ثقافية وفنية واجتماعية للمملكة.

وأشار هيدى إلى أن هناك مواسم أخرى ستقام فى السعودية بعد موسم الرياض ويرحب بالمشاركة فيها ، وأوضح أنه شارك أيضا فى فعاليات حكاية مسك التى تعمل على اكتشاف المواهب الجديدة و تدريبها مجانا فى مختلف المجالات وهناك جيل مثقف لديه إصرار على النجاح وهو من سيقود التغيير فى المملكة مستقبلا.

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وعن تكريمه على هامش موسم الرياض، أكد هنيدى أنه سعد وافتخر كثيرا بهذا التكريم ، ويكن مشاعر الامتنان للملك سلمان وولى العهد وتركى آل شيخ على تقديرهم للفن والفنانيين ، متنميا مزيدا من التعاون المثمر الناجح الفترة القادمة .

وعن أعماله القادمة قال هنيدى، إنه سينتهى من تصوير فيلم "كنج سيز" ويعرض للجمهور بالسينما فى الفترة القادمة.