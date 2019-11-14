شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يقدم دويتو غنائيا جديدا مع زوجته ناريمان.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائى أحمد المالكى مع المطرب رامى جمال في دويتو غنائى جديد يقدمه بالتعاون مع زوجته المطربة ناريمان بعنوان "نرجع إيه"، وهى من ألحان رامي جمال، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة.

من ناحيه أخري توجه رامى جمال بالشكر لكل من دعمه فى أزمته الأخيرة منذ إعلانه إصابته بمرض البهاق، مؤكدًا أن كلام الداعمين حسّن الصورة المظلمة فى عينيه وأصبح أكثر تفاؤلا .

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وكانت آخر ألبوماته، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنهم "بحأول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها وتعأون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التى صورها رامى جمال على طريقة ألفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا فى لندن، وهى "مافيش منها".