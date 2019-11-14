شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نعت نانسى عجرم وهيفاء وهبى ونجوى كرم شهيد لبنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم لبنان، فقيد المظاهرات هناك الشاب اللبناني، علاء أبو فخر، الذى توفى بنيران أحد أفراد الجيش اللبناني، وكان قد قتل علاء أبو الفخر، بعد أن نزل برفقة زوجته وأطفاله ليقطع الشارع احتجاجا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، التي وصفها البعض "بالمستفزة".

ونشرت الفنانة هيفاء وهبى صورة من جنازة الشاب وعلقت عليها: "ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة ".

كما نشرت الفنانة نانسى عجرم، صورة من الجنازة، وكتبت عليها قائلة: " الله يرحم روحك"، وكتبت الفنانة إليسا "هيدي رمز الثورة، والدمعة الأصدق من كل كذبن، الله يرحمك يا علاء ويحمي الوطن".

بينما كتبت الفنانة نجوى كرم، قائلة:" من قلبي بدعي للشهيد علا أبو الفخر اللي فدى بدمّو الوطن، إنّو تكون نفسو بالسّما".

ونشر الفنان عاصى الحلاني مقطع فيديو لعلاء، عبر حسابه على تويتر، قائلا:":شهيد الوطن علاء ابو فخرالله يرحمك ويصبر اهلك والله ما يحدث يدمي القلب الله يحمي لبنان"،

وقالت الفنانة كارول سماحة، شو قاسي المشهد.. الله يخفف من وجع الطفل"، وكتبت الفنانة سيرين عبد النور، قائلة:" هون الزمن بيوقف دقيقة صمت ... بس هل المرة على قلب هل الزوجة والابن . يا رب تصبرهن".

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إيلى أبو نجم



سيرين عبد النور



كارول سماحة



نانسى عجرم



نجوى كرم



نوال الزغبى