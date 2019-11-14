شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تامر حسنى فى كليب " لولاك حبيبى" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويطرح النجم تامر حسنى أغنيته الجديدة، "لولاك حبيبى"، والذى صورها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد ماجد المصرى، والذى يتعاون معه لأول مرة، الأغنية من كلمات وألحان تامر حسنى، وتوزيع جمال الحمداوى، والأغنية ضمن أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذى طرحه مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا.

وينشر ”الخليج 365”، عددا من صور كواليس تصوير كليب "لولاك حبيبى"، والذى تم تصويره داخل أحد استديوهات الهرم.





ويخوض نجل ماجد المصرى أولى تجاربه السينمائية فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون فى عمل مع المؤلف هشام هلال وحاليا فى مرحلة التحضيرات الأولية ويراهن عليه لأنه يقدمه بشكل جديد عليه.

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يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر يناير المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامر حسنى فيلم آخر بعنوان "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



