شكرا لقرائتكم خبر عن كيف روج أحمد السقا لـ"العنكبوت" مع ظافر العابدين ويسرا اللوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم أحمد السقا، على الترويج لفيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث ينشر يوميا صور من كواليس تصوير الفيلم، وفى الصور الجديدة التى نشرها السقا عبر حسابه على انستجرام ظهر مع الفنانة يسرا اللوزى، و الصورة الأخرى مع الفنان ظافر العابدين، كما عبر ظافر عن سعادته للعمل مع السقا فى الفيلم، وأعاد نشر صورة التى نشرها السقا، وكتب عليها قائلا:" العنكبوت قريبا ".

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال من تصويرمشاهد الفلاش باك للفيلم، حيث يرصد الفيلم مشاهد فى فترة الخمسينيات، وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير هذه المشاهد، ليبدأ المخرج في مونتاج ومكساج أحداث الفيلم ووضع الجرافيكس.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.