شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الهناجر الثقافى يحتفل بذكرى المولد النبوى.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان "ولد الهدى.. رسولًا للإنسانية" فى السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين المقبل بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .
ويتحدث فى الملتقى الشيخ الدكتور مظهر شاهين من علماء الأزهر الشريف، الشيخ الدكتور ابراهيم رضا من علماء وزارة الاوقاف، الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة، الشاعرة المبدعة نورا جويدة، الشاعر الكبير محمد جاويش، يدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد.
ويشهد الملتقى مشاركة متميزة من مطرب دار الاوبرا الفنان مصطفي النجدي، بمصاحبة فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التوني.
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