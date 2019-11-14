صور.. مظاهرة حب للقليوبى خلال العرض الخاص لفيلم "صديق الحياة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العرض الخاص لفيلم صديق الحياة



العرض الخاص لفيلم صديق الحياة وشهد العرض الذي أقيم أمس الأربعاء بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية حضورا كبيرا للجمهور من محبي الراحل القليوبي في مظاهرة حب للراحل. حيث حضر كل د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ، الدكتور وليد سيف،الدكتور يحيى عزمي ،الدكتور محمد عسر،مدير التصوير محمود عبدالسميع، و كل من الناقدة ماجدة موريس والناقدة صفاء الليثي.

العرض الخاص لفيلمصديق الحياة



العرض الخاص لفيلم صديق الحياة وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي "نادر عدلى" حيث تمت مناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور. Advertisements الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما سيناريو "ثناء هاشم" صورة" حسين بكر" موسيقى "راجح داود" مونتاج" مينا عماد - محمود فتيح "مكساج" ابراهيم عبد العزيز" المخرج السينمائى والكاتب "محمد كامل القليوبى" قد بدأ حياته العملية مهندسا مدنيا، و هو أحد أهم القامات السينمائية ورمز من رموز الثقافة والفكر فى مصر، حياته الصاخبة بالأبداع والتدريس والمعارك الوطنية التى خاضها بشرف من اجل حرية الرأى والحفاظ على تراثنا السينمائي وحماية مستقبل المبدعين الواعدين، كانت تستحق أن توثق وتكلل بصنع فيلم يليق بما قدمه لنا ولوطننا الذى كان يعشقه ورفض أن يعمل خارج مصر بدافع مسئولية وعشق مصر.



العرض الخاص لفيلم صديق الحياة

العرض الخاص لفيلم صديق الحياة



العرض الخاص لفيلم صديق الحياة

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