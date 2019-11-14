محسن أحمد لمصراوي: "عدت للكاميرا بعد نصيحة طبيبي الألماني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك مدير التصوير الكبير محسن أحمد، ضمن صناع فيلم "2 طلعت حرب".

وقال الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي، إنهم يبدأون تصوير أولى مشاهد الفيلم يوم السبت القادم بمنطقة وسط البلد.

وأكد "محسن" أن هذا العمل حالة خاصة بالنسبة له، فالفيلم يشهد عودته بعد 4 سنوات من الغياب عن الكاميرا بسبب المرض، خاصة أنه اشتاق لعمله.

Advertisements

وتابع: "حرصت طيلة السنوات الماضية، أن أقوم بعمل جلسات علاج طبيعي داخل مصر وخارجها، ونصحني طبيبي الألماني أن أعود للعمل، فتحسن حالتي النفسية متوقف على ممارسة عملي، وأكد لي ان رجوعي للعمل هو جرعة الدواء الأخيرة".

وأضاف: "أنا حياتي كلها شغلي، وإحنا جيل مشكلته كلها إن شغله هو هوايته وأنا بحب الشغل اللي بعمله، وعشان كدة أنا متحمس جدا للرجوع مرة تانية".

فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدي، سيد رجب، صبري فواز، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.