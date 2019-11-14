عبدالرحيم كمال لمصراوي: "الكنز 2" ظُلم لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال السيناريست عبدالرحيم كمال إن فيلم الكنز 2، ظُلم بشكل كبير، لكنه راض تماما عن التجربة.

وأضاف كمال في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفيلم ظُلم لسببين، الأول هو الإعلان أكثر من مرة عن موعد عرض ثم التأجيل، ما أحدث بلبلة لدى الجمهور، وأفقد البعض حماسه.

وأوضح أن السبب الثاني هو طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي، مشيرا إلى أن موسم العيد غير مناسب لمثل هذه النوعية من الأفلام.

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وأشار إلى أنه ككاتب لا يهمه الأرقام التي تحققها أعماله، ولا يعتبرها المقياس الوحيد للنجاح، لافتا إلى أن الجزء الأول حقق قرابة 20 مليون جنيه، والجزء الثاني حقق حوالي 7 ملايين جنيه، ورغم ذلك فهو راض تماما عن التجربة، بجزأيها.

وأكد أن الكثير من الأعمال قد لا تحقق إيرادات عالية في السينما، لكنها تعيش في تاريخ السينما.

فيلم الكنز 2 بطولة محمد سعد ومحمد رمضان وأحمد رزق وهند صبري وأحمد حاتم وأمينة خليل وهيثم أحمد زكي وأحمد مالك وعبدالعزيز مخيون ومحيي إسماعيل، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.