"بين بحرين" يشارك في مهرجان السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان بفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة في الدورة الخامسة من مهرجان السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان، الذي ستبدأ فعالياته يوم الأحد 17 نوفمبر بمدينة غزة بفلسطين، وهو مهرجان للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية التي ترتكز على قضايا حقوق الإنسان.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، انطلق الفيلم تجارياً في دور العرض المصرية كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان Religion Today السينمائي الدولي بإيطاليا، الذي رُشح فيه لجائزة لجنة التحكيم الخاصة بقسم بعيون المرأة، مهرجان الفيلم العربي بألمانيا، مهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك ومهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا.

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وحصد "بين بحرين" العديد من الجوائز من بينها جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتي نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما عُرض الفيلم ضمن فعاليات سوق مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، وكذلك عٌرض في مناسبة خاصة أقامها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني.