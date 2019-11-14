إحداهن بوجه ملطخ بالدماء.. كيف أعلنت النجمات أخبار انفصالهن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أعلن الفنان تامر عاشور عبر حسابه بـ"تويتر"، فسخ خطبته من "دارين حلمي"، قائلًا: "الحمد لله رب العالمين تم فسخ الخطوبة من دارين وتمنى لها التوفيق"، في الصباح الباكر، حذف التغريدة، في موقف اعتبره البعض غريبًا، خاصة بعد حذفهما كل الصور التي تجمعهما عبر حسابيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما فعله "عاشور"، أعاد للأذهان طرق إعلان الفنانين أخبار انفصالهم، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

شاهيناز ضياء

في مارس من العام الجاري، خرجت الفنانة شاهيناز ضياء نجمة ستار أكاديمي، للجمهور بوجه ملطخٍ بالدماء، كاشفة لمتابعيها عبر فيسبوك، أنها ووالدتها تعرضتا للضرب المبرح على يد زوجها، ثم أعلنت انفصالهما.

ريم البارودي

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بعد قصة حب دامت لسنوات، أعلنت ريم البارودي انفصالها عن أحمد سعد، خلال تهنئتها له على ارتباطه بالفنانة سمية الخشاب، مؤكدة أنها كانت متزوجة من أحمد سعد ووقع الطلاق، وعلاقتهما ليست خطوبة كما كان يعلم الجميع.

هنا شيحة

الفنانة هنا شيحة، أعلنت انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، عبر تسجيل صوتي، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسعة أشهر على زواجهما ولم يصرح أي من الطرفين بسبب الطلاق.

رنا الأبيض

الفنانة السورية رنا الأبيض، أعلنت خبر انفصالها عن زوجها وائل الدباس، بعد خطوبته من أخرى، ونشرت صورة لوثيقة الخلع التي رفعتها ضده، والتي جاء تاريخها بعد خطوبته، أي انفصالها عنه نتيجة لخطوبته من أخرى قائلة: "إن كنتم تعلمون فهي مصيبة".