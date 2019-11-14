بالفيديو.. شاهد "مقلب" أشرف عبدالباقي في أعضاء فرقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك فرقة الفنان أشرف عبدالباقي، بعرض مسرحية "جريما في المعادي" ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وعلى حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، نشر "عبدالباقي" مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يتسلل لغرف الممثلين، ويوقظهم من النوم، استعدادا للبروفة.

وعلق: "مفيش نوم للممثلين، عروضنا أيام 13 و14 و15 و16 نوفمبر على المسرح العربي".

يذكر أن المسرحية عُرضت أمس ضمن موسم الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور حشد كبير من الجمهور السعودي.