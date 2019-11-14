صورة| كريم عبدالعزيز والكدواني ودينا الشربيني في كواليس "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان كريم عبدالعزيز صورة من كواليس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، عبر حسابه على إنستجرام.
وظهر كريم في الصورة مع ماجد الكدواني ودينا الشربيني ونسرين أمين، وعدد من صناع العمل في أسوان.
وعلق على الصورة: "الجميله أسوان.. فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. صيف 2020".
فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته أيضا شيماء سيف وبيومي فؤاد وغادة عادل.
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