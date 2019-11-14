محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "تستطيع أن تأخذ الطريق المختصرة لكل أشكال السعادة في حياتك، إذا استطعت أن تشعر بالرضا". وظهرت "نسرين" في الصور بإطلالة كلاسيكية،وارتدت بالطو باللون البني على فستان وقبعة باللون البيج، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية مسلسل "مقامات العشق"، وهو من بطولة يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش بـ"إطلالة شتوية" في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.