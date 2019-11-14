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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يشارك مدير التصوير محسن أحمد، ضمن صناع فيلم "2 طلعت حرب".
الفنان الكبير نشر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة من كواليس تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد، وعلق: "اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، أثناء معايشة موقع تصوير الفيلم بعد توقف السنوات العجاف".
محسن أحمد توقف لسنوات عن العمل، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، وكان آخر أعماله الفنية الفيلم الروائي القصير "نجم كبير".
فيلم "2 طلعت حرب" بطولة عمرو سعد، محمود قابيل، أحمد مجدي، سيد رجب، صبري فواز، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من المرض.. محسن أحمد يعود للتصوير بـ"2 طلعت حرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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