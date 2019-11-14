بالصور.. أشرف عبدالباقي في العرض الأول لـ "جريما في المعادي" بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شارك الفنان أشرف عبدالباقي، مساء أمس الأربعاء، في أولى ليالي عروض فرقته، والتي تقدم العرض المسرحي "جريما في المعادي"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ولاقت المسرحية إقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور السعودي، والذي أبدى إعجابه الشديد بالمسرحية والتي تقام على خشبة المسرح العربي، فيما تستمر عروض الفرقة حتى السبت المقبل.

يذكر أن المسرحية مأخوذة عن الرواية الكوميدية الإنجليزية ، والتي حصل "عبدالباقي" على حقوقها الأدبية وتمصيرها، كما تعرض في عدة دول مثل ألمانيا، الأرجنتين، برودواي، وبالعاصمة البريطانية لندن.

المسرحية بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، وإنتاج وورك شوب أشرف عبدالباقي.