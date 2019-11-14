تراند اليوم : "أسما شريف منير" تثير الجدل بتصريح جديد...

واصلت الإعلامية، وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، الرد على مهاجميها بعد أن سخرت من الداعية الراحل، الشيخ محمد متولي الشعراوي، واصفة إياه بـ "المتطرف".

وقالت "أسما" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" لمنتقديه تصريحاتها التي اعتذرت عنها لاحقًا: "مش عاجبك و بتكرهني اعملوا ان فولو، و لا هو لازقه و خلاص.. لا بحبه و لا اقدر علي بعده..".

وأضافت: "اللي بيكرهني يمشي و ميضيقش نفسه، و لا اقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات...انا حتي مش همسح الكومنتس البشعه بتاعتكم".



وكانت "أسما شريف منير"، التي تشارك والدها تقديم البرنامج التليفزيوني "أنا وبنتي" أثارت ضجة واسعة بعد أن شنت هجومًا لاذعًا على الداعية الراحل، ووصفته بـ "المتطرف"، قائلة إنها صدمت من آرائه.

وكانت البداية عندما أطلت "أسما" عبر متابعيها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة لهم: "صباح الخير عايزه اخد رأيكم في حاجه، بقالي كتير معنديش ثقه في اغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين و يا متشددين اوي يا خلطين الدين بالسياسة ، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وعندما اقترح عليها أحد المتابعين متابعة دروس الشيخ الشعراوي عبر موقع "يوتيوب"، ردت قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه و مكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ڤيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت".

وحين ردت عليها إحدى المتابعات قائلة: "بالعكس ده كان بيحضرله عامة الشعب ال مش متعلمين"، علقت "أسما" قائلة: "هدورلك علي الڤيدوهات اللي خلتني ابطل اشوفوا".

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فيما انبرى العديد من المتابعين للدفاع عن "إمام الدعاة"، ومهاجمة "أسما" على رأيها فيه الذي بدا صادمًا لكثير من متابعيها.

وفي وقت لاحق، حذفت "أسما" المنشور، وقالت في منشور جديد:: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في ايه؟ ايه التنمر و التعصب و البشاعة دي ..".

واعتذرت "أسما" عن وصف الداعية الراحل بـ "المتطرف"، وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC" مصر: "أنا مش مصدقة اللي بيحصل"، مشيرة إلى أنها طلبت من متابعيها أن ينصحوها بشيخ يثقون بفتواه، فرشحوا لها اسم "الشعراوي".

وأضافت في أعقاب تعرضها لهجوم واسع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا عايزة أموت نفسي عشان رديت، ومش هستخدم كلمة متطرف تاني لحد ما أموت".

وتابعت في سياق تعليقها على الهجوم الذي تعرضت له: "اتشتكت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، أنا مش قادرة أستوعب".

وأشارت إلى أنها ضد التنمر والعنف والسخرية، معتبرة أن ما حدث لم تكن تقصده.