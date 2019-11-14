بالفيديو: الفنان سعد الفرج يكشف أسباب انفصاله عن الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا

خلال استضافته في برنامج ليالي الكويت كشف الفنان سعد الفرج أسباب انفصاله عن الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا. وقال الفرج أنه تلقى هو وأبوعدنان عدد من الإتصالات من جهات سياسية ومسؤولين، مما جعل الفنان الراحل عبدالحسين يرغب في الإنفصال لعدم رغبته العمل في السياسة.

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