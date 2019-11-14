بالفيديو.. سارة عبد العزيز: لن أعود إلى MBC.. وسأخوض تجربة التمثيل

كشفت الإعلامية سارة عبد العزيز في تصريح خاص للإمارات نيوز عن استقالتها من قناة MBC، موضحة أن لا نية لها في العودة مقابل أية شروط. وقالت: “لن أعود لمصلحة الموجودين هناك” .

مشيرة إلى عدد من زميلاتها الإعلاميات اللواتي استقلن من MBC منهن: لجين عمران، سميرة المدني وانتلقن للعمل معها في محطة SBC السعودية.

أما عن تحضيراتها القادمة، فقد كشفت للإمارات نيوز عن اسم برنامجها الجديد “@SBC” مبينة أنه برنامج أسبوعي يتناول أخبار السوشيال ميديا في الوطن العربي عامة والخليجي خاصة.

وأشارت عبد العزيز إلى احتمالية خوضها تجربة التمثيل ستعلن عنها في وقت لاحق.

وفي سؤال عن دكتورها التجميل المفضل.. قالت: “أرسل تحياتي للدكتور فادي نصر وهو صديق للعائلة “.

هذا اللقاء جاء خلال حضور سارة عبد العزيز لعرض أزياء للمصمم العالمي “مايكل سنكل” والذي قدم لها فستان لحضور الحفل كضيفة شرف في عرضه.