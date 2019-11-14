بالفيديو: هجوم على يسرا بعد تكريمها بواشنطن بسبب ردها الغريب

أثار تكريم الفنانة المصرية يسرا في واشنطن بالحفل السنوي لجمعية “أمريكا للإعلام الخارجي ” الجدل بين جمهورها لى مواقع التواصل الإجتماعي .
فبينما أثنى البعض على طلاقة حديثها باللغة الإنجليزية ما جعلها تمثل مصر بشكل جيد في الخارج فضلاً عن تاريخها الفني الكبير ، هاجمها آخرون ما رأوه مبالغة وأنها ظهرت “أوفر ” أثناء شكر الجمعية وكأنها تكرم للمرة الأولى .
وقالت الفنانة على هامش تكريمها بجائزة إنجاز الحياة الفخرية في واشنطن : يا إلهي سوف أصاب بنوبة قلبية شيء عظيم أن أحظى بأصدقاء رائعين واستقبال حاشد وأشخاص رائعين مثلكم شكرًا لهذا الشرف العظيم .
واستكملت كلمتها متحدثة عن دور الفن في التواصل بين الشعوب وإثراء الثقافات ، معلنة دعمها للجمعية ودورها الهام .
الجدير بالذكر أن التكريم الذي حصلت عليه يسرا يستهدف الأشخاص الذين قدموا قيمة عالمية ، ويهتمون بدور الإعلام في نقل المعلومات والتأثير على المجتمع.
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