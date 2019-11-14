محمد عساف يكشف سبب تأجيل حفله في الرياض

أعلن الفنان الفلسطيني، محمد عساف، تأجيل حفله الذي كان مقرراً تنظيمه بالرياض، الجمعة المقبل 15 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها على انستقرام قالت فيه: “نظراً لظروف خارجة عن إرادتنا تخص الفنان محمد عساف، اعتذر الفنان عن إحياء الحفل في الموعد المقرر له. لذا فقد تم تأجيل موعد الحفل.

وأضافت: كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فروع فيرجين ميجا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة، وبالتأكيد سيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد”.

وأرجع عساف سبب التأجيل لـ”التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة”. ونشر عساف عبر حسابه الرسمي على انستقرام، رسالة اعتذار للجمهور قال فيها “جمهوري في السعودية اعتذر عن تأجيل الحفل بسبب العدوان على أهلنا في غزة شاكراً تفهمكم”.