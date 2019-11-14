شاهد.. تامر عاشور يثير الجدل بعد انفصاله عن ملكة جمال مصر

أعلن المطرب تامر عاشور انفصاله عن خطيبته ملكة جمال مصر، دارين حلمي، وذلك بعد مرور أشهر قليلة جدًا عن إعلان خبر خطبتهما، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
كتب عاشور عبر حسابه: "الحمد لله رب العالمين على كل
كما نشرت دارين تؤكد انفصالها بآية قرآنية من خلال "ستوري"، نشرتها على حسابها على إنستجرام: (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون)، وأضافت: "الحمد لله فسخت خطوبتي من تامر عاشور وأتمنى لي التوفيق".
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