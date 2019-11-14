أسما شريف منير ترد علي كارهيها بهذه الكلمات

خرجت المذيعة أسما شريف منير عن صمتها ووجهت رسالة إلي كارهيها ومنتقديها، الذين أعتادوا مهاجمتها منذ أن أدلت بتصريحات بشأن الشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



كتبت أسما عبر حسابها: "مش عاجبك و بتكرهني اعملوا ان فولو

و لا هو لازقه و خلاص.. لا بحبه و لا اقدر علي بعده.. اللي بيكرهني يمشي و ميضيقش نفسه و لا اقولكم خليكم الواحد محتاج حسنات.. انا حتي مش همسح الكومنتس البشعه بتاعتكم".واتبعته بمنشور أخر رفعت من خلاله شعار "لا للتنمر"، وقالت: "قف.. تحدث.. لا تدعهم يقللوا منك.. قفوا في وجه المتنمرون فهم جبناء .. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى المساعدة وليس انت".جدير بالذكر أن أسما شريف منير صرحت مؤخرًا عن رأيها في منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي، واعتبر متابعيها في أرائها اهانة للشيخ وهاجموها رغم اعتذارها مرارًا وتكرارًا وبكائها علي الهواء.