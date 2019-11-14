شاهد.. سبب بكاء ماجدة الرومي في دبي

شاركت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي في حفل ختام الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي بدبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

وأعربت الرومي عن سعادتها بإطلاق أغنيتها الجديدة "الأرض ستبقى عربية"، خلال لقاءها في برنامج MBC Trending، وقالت: "بكيت وأنا أسمع كيف تلحنت هذه الأغنية لأني أشعر أن هذه الأرض تُسرق

منا وعندما نقول الأرض ستبقى عربية، سنجد الأغلبية تحب سماع هذه الأغنية لأن أحساسنا مثل أحساس الباقيين، أن الأرض تُسرق مننا".وعن الأجيال الصغيرة التي لا تعرف حتي التحدث بالعربية، قالت: "هذه نقطة اساسية لأننا الأن نحكي أولًا عن الأرض والوحدة عربية من خلال لغة عربية جامعة للكل تحت أجنحتها والأولوية يجب أن تكون للغة وهناك واجب تجاهها بأن تميزها لأنها هويتك وبالأخير هذه الأرض أن أتيت منها وتحمل هويتها وتحكي لغتها فدعم اللغة من خلال هذا العمل سوف يصبح شغله مشرفة تسعدني كثيرًا".وقالت ماجدة الرومي: "أحيي من قلبي الشخص الذي يقف وراء هذه الفكرة المشرفة للكل وهو الشيخ محمد بن راشد".جدير بالذكر أن أغنية "الأرض ستبقى عربية"، من كلمات وألحان الكاتب مدحل العدل، ومن توزيع ميشال فاضل.

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