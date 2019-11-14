كيف علّقت كل من نوال الزغبي ونانسي عجرم وهيفا وهبي على صورة علاء أبو فخر

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت كل من الفنانة هيفا وهبي، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة نوال الزغبي صورة لزوجة الشهيد علاء أبو فخر وهي تقبل يده.

وعلقت هيفا وهبي: “ما في شي بيوجع اكتر من هيك! الله يرحمك شهيد الثورة”.

نوال الزغبي قالت: “بطلين من بلادي”.

أما الفنانة نانسي عجرم فقالت: ” الله يرحم روحك”.



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