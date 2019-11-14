مكيف هواء يتسبب في مقتل طفلة بعمر العامين

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية حادثة مقتل طفلة تدعى ” كريستال ميروغو ” والتي تبلغ من العمر عامين فقط بعد سقوط مكيف هواء عليها من ارتفاع شاهق .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط وحدة المكيف الهوائي على عربة الطفلة الصغيرة قادمة من شقة في الطابق الثامن .. عندما كانت والدة الطفلة وأطفالها الثلاثة يستعدون لدخول المجمع السكني الذي يقطنون به في منطقة ” سكاربورو ” .

وقالت شرطة مدينة تورونتو الكندية أن الحادث وقع يوم الإثنين في حدود الساعة الرابعة عصرا .. وفور حدوثه تم نقل الطفلة إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها مساء اليوم نفسه في حدود الساعة الحادية عشرة .

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وكانا شقيقي الطفلة الضحية والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات شاهدين على الحادث وتعرضا لصدمة كبيرة .

وقالت عائلة الضحية : ” فقدنا طفلتنا كريستال الثمينة .. نحن مدمرون .. نشكر كل من حاول مساندتنا ودعمنا خلال هذه المحنة ” .

وفتحت الشرطة تحقيقا يتم من خلاله الاستماع لإفادات الشهود ومعاينة كاميرات المراقبة لمعرفة سبب سقوط المكيف الهوائي .