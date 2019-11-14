كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - شاركت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورة لأحد المتابعين علق عليها بالقول: “أتمنى أكون بس عبد تحت أقدامك يا أحلا ملكة”.

وظهرت كلينك في الصورة التي نشرها المعجب على طريقة “الستوري” عبر انستغرام وهي جالسة تحت أشعة الشمس مرتدية المايوه.

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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك بالمايوه وأحد المعجبين يعلق: “أكون عبد تحت أقدامك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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